В Казани на тротуаре сбили ребенка и женщину

Фото: "Реальное время"

В Казани при наезде автомобиля пострадали 8-летняя девочка и 44-летняя женщина. По данным ГАИ, их сбили на тротуаре по улице Жуковка в Кировском районе.

По предварительным данным, причиной аварии стала небезопасная скорость автомобиля «Шевроле», 40-летняя водитель этого авто не справилась с управлением и выехала на тротуар, где находились пешеходы.

У девочки — сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб левого бедра. У женщины — рваная рана левой голени, ссадины бедра и травма левого коленного сустава.

Ранее в Казани забуксовал судебный процесс по делу о смертельном наезде на мать с ребенком на проспекте Ибрагимова.