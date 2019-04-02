Чиновница Глацких, которую уволили за слова о молодежи, устроилась на новую работу

Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких разместила в Instagram фотографию с нового места работы.

Чиновница прославилась своими словами «государство не просило вас рожать», после чего ей пришлось уволиться. Судя по снимку, размещенному в социальной сети, Глацких теперь работает во дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Ряд СМИ отмечает, что она занимает там пост заместителя директора, сообщает РБК.

Напомним, скандал вокруг чиновницы возник после ее слов о том, что государство не обязано финансировать все проекты для молодежи и детей. Фраза «государство не просило [ваших родителей] вас рожать» стала своеобразным мемом на федеральном уровне. После этого Глацких была временно отстранена от должности, губернатор упразднил ее департамент, а сама чиновница хоть и вернулась позже на должность, лишилась ряда привилегий, например, была исключена из очереди на жилищную субсидию. Потом она приняла решение уволиться.



