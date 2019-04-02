На поддержку инвестпроектов до 2020 года Фонд развития моногородов выделил 10 млрд рублей

Инвестиционные проекты поддержат с помощью выдачи займов и софинансирования инфраструктуры. На это до 2020 года в бюджете Фонда развития моногородов заложили около 10 млрд рублей, сообщает ТАСС.

С 2014 года на поддержку инвестпроектов направлено около 18 млрд рублей.

Напомним, ранее глава Фонда моногородов Ирина Макиева заявила, что единый инвестиционный реестр российских моногородов разработают до конца 2019 года, сообщает ТАСС. В него включат информацию обо всех 319 российских муниципалитетах, у которых есть соответствующий статус. Реестр разработают в электронном виде, и он будет открыт для доступа всем потенциальным инвесторам.



