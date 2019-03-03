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В 2019 году появится инвестиционный реестр российских моногородов

16:42, 03.03.2019
В 2019 году появится инвестиционный реестр российских моногородов
Фото: orb.gazprom-neft.ru

Глава Фонда моногородов Ирина Макиева заявила, что единый инвестиционный реестр российских моногородов разработают до конца 2019 года, сообщает ТАСС.

В него включат информацию обо всех 319 российских муниципалитетах, у которых есть соответствующий статус. Реестр разработают в электронном виде, и он будет открыт для доступа всем потенциальным инвесторам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясном Оренбургской области провели заседание межведомственного совета по вопросам развития моногородов, сообщают «Известия». Отмечается, что к 2020 году по программе комплексного развития моногородов в области появятся более 11 700 новых рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующего предприятия.

ПромышленностьЭкономикаИнвестицииОбществоВластьИнфраструктура
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