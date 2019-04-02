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СМИ: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом

19:10, 02.04.2019
СМИ: взрыв в академии в Петербурге могут признать терактом
Фото: sledcom.ru

Взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге Следком может квалифицировать как теракт.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, курсанты обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30 под одной из лестниц в здании академии. Они сообщили о находке преподавателям, в том числе и полковнику Рифату Закирову, в прошлом саперу. Он решил накрыть пакет бронежилетом, чтобы минимизировать последствия возможного взрыва, однако при соприкосновении с бронежилетом взрывное устройство сработало.

Мощность безоболочного устройства была эквивалентна 500—600 граммам тротила.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва неустановленного безоболочного предмета в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. В результате четверо военнослужащих получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Происшествия
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