Между Казанью и Астраханью запущен регулярный авиарейс

Фото: Максим Платонов

Сегодня открылся регулярный рейс Казань — Астрахань. Пятидесятиместный самолет Bombardier CRJ-200 вылетел из Международного аэропорта «Казань» в 21.15 (мск), сообщает корреспондент «Реального времени». Открытие авиасообщения состоялось в столице Татарстана.

Перевозчиком выступает татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Воздушные суда будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билет в одну сторону, по сообщению гендиректора компании-перевозчика Петра Трубаева, стоит от 2590 рублей.

Этот рейс осуществляется в рамках программы субсидирования. Часть стоимости перевозки оплачивается из федерального бюджета, другая часть — за счет Татарстана и Астраханской области. По словам Трубаева, без финансовой поддержки государства и регионов билет в одну сторону стоил бы 7500—8000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, раньше добраться из Казани в Астрахань и обратно можно было только с пересадкой в Москве. Путь занимал 5–6 часов. Теперь долететь до астраханского воздушного хаба можно за 2 часа.

Как сообщало «Реальное время», в ноябре 2019 года между Астраханской областью и Республикой Татарстан было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Открытие регулярного авиасообщения между столицами двух регионов стало результатом начавшегося сотрудничества.