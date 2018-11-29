«ЮВТ Аэро» может запустить прямые рейсы из Казани в Астрахань

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» может запустить прямые рейсы Казань — Астрахань — Казань. Этот вопрос сегодня будет обсуждаться с астраханской делегацией, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Она напомнила, что подобные рейсы уже запускали. Однако, учитывая имеющийся опыт, коммерческая нагрузка составит не более 50%, поэтому «ЮВТ Аэро» готова осуществлять перевозки в случае их субсидирования в рамках федеральной программы, передает корреспондент «Реального времени».

Галимова также рассказала, что вечером запланирована встреча президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Кроме того, ожидается подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве.

Ранее стало известно, что с 1 декабря авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет полеты из Казани в подмосковный аэропорт «Жуковский».