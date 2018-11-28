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В Казань прибыл врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов

20:38, 28.11.2018

В Казань с рабочей поездкой прибыл врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов.

В аэропорту его встречал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В рамках пребывания в Казани Морозов проведет встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они должны подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве между регионами, передает пресс-служба главы РТ.

Также Морозов ознакомится с работой и развитием технопарка в сфере высоких технологий – ИТ-парком, посетит ряд объектов спортивной инфраструктуры и исторические и архитектурные достопримечательности Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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