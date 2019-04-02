Суд приговорил жителя Новочебоксарска к полутора годам колонии за оправдание терроризма

Жителя Новочебоксарска Абдулсатора Рахимова признали виновным в публичном оправдании международных террористических организаций, сообщает «Коммерсант».

Такое решение вынес Приволжский окружной военный суд. Молодого человека приговорили к полутора годам колонии общего режима, кроме того, на один год лишили права размещать информацию в интернете. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении уголовного срока за вербовку в ряды террористических организаций. Признанных виновными по этой статье УК РФ могут посадить пожизненно. Закон делит террористические преступления на две категории, за которые предусмотрено разное наказание.