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Суд приговорил жителя Новочебоксарска к полутора годам колонии за оправдание терроризма

17:58, 02.04.2019
Суд приговорил жителя Новочебоксарска к полутора годам колонии за оправдание терроризма
Фото: pixabay.com

Жителя Новочебоксарска Абдулсатора Рахимова признали виновным в публичном оправдании международных террористических организаций, сообщает «Коммерсант».

Такое решение вынес Приволжский окружной военный суд. Молодого человека приговорили к полутора годам колонии общего режима, кроме того, на один год лишили права размещать информацию в интернете. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Напомним, в декабре 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении уголовного срока за вербовку в ряды террористических организаций. Признанных виновными по этой статье УК РФ могут посадить пожизненно. Закон делит террористические преступления на две категории, за которые предусмотрено разное наказание.

Происшествия
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