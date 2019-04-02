«Мираторг» в этом году купит 400 грузовиков у КАМАЗа

Фото: Дмитрий Резнов

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в этом году собирается купить у ПАО «КАМАЗ» около 400 единиц самосвальной и прицепной техники. Сумма сделки не уточняется.

Также прорабатывается проект поставок газового автомобиля КАМАЗ с привлечением субсидий на газомоторную технику, сообщает корпоративная газета КАМАЗа.

В марте «Мираторг» уже приобрел у КАМАЗа 19 автопоездов и полуприцепов-картофелевозов.



Ранее ПАО «КАМАЗ» заключило контракт с ГУП «Мосгортранс» на сервисное обслуживание и ремонт городских низкопольных автобусов «НЕФАЗ» на сумму 4,3 млрд рублей.