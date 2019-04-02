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«Мираторг» в этом году купит 400 грузовиков у КАМАЗа

16:35, 02.04.2019
«Мираторг» в этом году купит 400 грузовиков у КАМАЗа
Фото: Дмитрий Резнов

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в этом году собирается купить у ПАО «КАМАЗ» около 400 единиц самосвальной и прицепной техники. Сумма сделки не уточняется.

Также прорабатывается проект поставок газового автомобиля КАМАЗ с привлечением субсидий на газомоторную технику, сообщает корпоративная газета КАМАЗа.

В марте «Мираторг» уже приобрел у КАМАЗа 19 автопоездов и полуприцепов-картофелевозов.

Ранее ПАО «КАМАЗ» заключило контракт с ГУП «Мосгортранс» на сервисное обслуживание и ремонт городских низкопольных автобусов «НЕФАЗ» на сумму 4,3 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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