КАМАЗ заключил контракт с «Мосгортрансом» на обслуживание автобусов за 4,3 млрд рублей

Фото: Дмитрий Резнов

ПАО «КАМАЗ» заключило контракт с ГУП «Мосгортранс» на сервисное обслуживание и ремонт городских низкопольных автобусов «НЕФАЗ» на сумму 4,3 млрд рублей.

Договором предусматривается обслуживание 655 единиц городских низкопольных автобусов «НЕФАЗ 5299-40-52». Сначала на обслуживании будет находиться 40 автобусов, с июня — до 440, с мая 2020 года — до 655. С марта 2026 года предполагается сокращение до 615 единиц, с июня 2026 года — до 215 единиц, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СПАРК.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ через суд требует взыскать с ГУП «Мосгортранс» 145,7 млн рублей.