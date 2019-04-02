Закон о налоговых льготах для многодетных прошел второе чтение в Госдуме

Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, вводящий налоговые льготы для многодетных семей.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс пятнадцати метров», — цитирует ТАСС спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам Володина, граждане, имеющие трех и более детей, получат и право на вычет «шести соток». Кроме того, после вступления закона в силу земельный налог для таких категорий граждан не сможет повышаться более чем на десять процентов по сравнению с прошлым годом, «даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», отметил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане уже действуют предложенные Путиным льготы на недвижимость для многодетных семей.