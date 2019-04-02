Назарбаев надеется, что новый президент Казахстана оправдает его ожидания

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что новый руководитель республики Касым-Жомарт Токаев оправдает его ожидания.

Экс-глава страны признался, что у каждого поколения есть свое время и работа, которую нужно делать.

«Я пришел на самую высокую должность в руководстве страны, увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам. Я верю, что пришедший на мое место президент господин Касым-Жомарт Токаев, известный гражданин Казахстана, выполнит мои ожидания», — цитирует Назарбаева Tengrinews.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Позже экс-спикер Сената Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

