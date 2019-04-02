Правительство РФ выделило 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты на Дальний Восток

Правительство России выделило 2,5 млрд рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Планируется, что льготами воспользуются не менее 378,5 тысячи пассажиров. При этом субсидии будут действовать по маршрутам на Дальний Восток и в обратном направлении.

Приобрести авиабилеты по специальному тарифу смогут молодые люди до 23 лет, женщины с 55 и мужчины с 60 лет, а также инвалиды, сопровождающие их люди и многодетные семьи, пишет «РГ».

Напомним, сегодня сообщалось, что Татарстан выделит на субсидирование региональных перевозок 400 млн рублей.