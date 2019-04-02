Татарстан выделит на субсидирование региональных перевозок 400 млн рублей

В 2019 году власти Татарстана намерены выделить на субсидирование региональных авиаперевозок 400 млн рублей. Поддержку получат 18 направлений из Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

Из этих денег около 90% получит татарстанская авиакомпания «ЮВТ-аэро», пишет «Коммерсант».

Всего субсидии предназначены для поддержки 1 799 рейсов. Предполагается, что республика будет платить за каждый перелет туда и обратно фиксированную сумму, независимо от количества перевезенных пассажиров.

Среди направлений рейсы из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Омск, Калининград, Барнаул, Махачкалу, Челябинск.

Предусмотрены субсидии для полетов из Бугульмы в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск и Усинск, а также рейс Нижнекамск — Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ сформировало правила предоставления субсидий операторам въездного туризма. Предполагается, что за каждого иностранного туриста будут делаться выплаты в размере 1,2 тысячи рублей.



