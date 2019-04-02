Росстат: более 20% населения России не имеет доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. Данные за 2018 год предоставил Росстат.

Согласно исследованию, 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, у 5,8% жителей России система канализации отсутствует, передает РБК со ссылкой на исследование, охватившее более 60 тысяч домохозяйств.

В сельской местности у 66,5% россиян отсутствует централизованная канализация. В городах только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

Среди многодетных семей 40,9% не подключены к системе канализации. Из них 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация.



Напомним, ранее Росстат заявил о росте неформальной занятости в России.