Росстат заявил о росте неформальной занятости в России
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла до 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше — до 14,6 млн человек. Данные за 2018 год приводит Росстат.
Согласно отчету экспертов, в 2017 году доля неформальной занятости была меньше и составляла 19,8% — 14,3 млн человек. При этом доля неформально занятых среди мужчин выше, чем среди женщин: 21,7% против 18,4%.
Самая высокая неформальная занятость наблюдается в Чечне — 64% от общего числа занятых, в Дагестане — 52%, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии — по 48%, пишет РБК.
Уточняется, что численность неформально занятых Росстат оценивает как разницу между числом всех занятых в экономике и количеством рабочих мест, замещенных в юридических лицах.
Напомним, ранее налоговая служба назвала число самозанятых в России.
Справка
Неформальная (теневая) занятость — это вид занятости в неформальной экономике, когда факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей, в частности, чтобы не платить налоги или обойти тот или иной закон. Среди примеров – работа таксистом, фриланс, сдача жилья в аренду и другое.
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