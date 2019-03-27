Росстат заявил о росте неформальной занятости в России

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла до 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше — до 14,6 млн человек. Данные за 2018 год приводит Росстат.

Согласно отчету экспертов, в 2017 году доля неформальной занятости была меньше и составляла 19,8% — 14,3 млн человек. При этом доля неформально занятых среди мужчин выше, чем среди женщин: 21,7% против 18,4%.

Самая высокая неформальная занятость наблюдается в Чечне — 64% от общего числа занятых, в Дагестане — 52%, в Ингушетии и Кабардино-Балкарии — по 48%, пишет РБК.

Уточняется, что численность неформально занятых Росстат оценивает как разницу между числом всех занятых в экономике и количеством рабочих мест, замещенных в юридических лицах.

Напомним, ранее налоговая служба назвала число самозанятых в России.