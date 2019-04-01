На трассе в Пермском крае столкнулись автобус и два грузовика, один человек погиб

В результате столкновения двух грузовиков и автобуса в Пермском крае один человек погиб, двое пострадали, сообщает «РИА Новости».

В Госавтоинспекции МВД РФ уточняют, что, по предварительной информации, 1 апреля в 21.20 на участке трассы Пермь — Березняки водитель грузовика выехал на встречную полосу, в результате столкнулся с другой грузовой машиной и автобусом, который ехал следом.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за последние 6 лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%. Такие цифры приводятся Научным центром безопасности дорожного движения. В 2012 году в результате аварий дорогах погибли почти 28 тыс. человек, в 2018-м — 18,2 тысячи. Число ДТП на дорогах России за 6 лет сократилось на 17%. В прошлом году было зафиксировано 168 тыс. ДТП по всей стране, в 2012-м — 203,5 тысячи.



