В России смертность в результате ДТП снизилась на 34% за шесть лет

В России за последние 6 лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%. Такие цифры приводятся Научным центром безопасности дорожного движения.

В 2012 году в результате аварий дорогах погибли почти 28 тыс. человек, в 2018-м — 18,2 тысячи.

Число ДТП на дорогах России за 6 лет сократилось на 17%. В прошлом году было зафиксировано 168 тыс. ДТП по всей стране, в 2012-м — 203,5 тысячи.

Стоит отметить, что причиной девяти из десяти аварий стали нарушения правил дорожного движения водителями, передает RT.

Напомним, что Минтранс РФ намерен в 2019 году добиться снижения смертности на дорогах на 10%. К 2024 году число погибших в авариях должно сократиться втрое.