В Татарстане потеплеет до +7°С

2 апреля синоптики прогнозируют на территории Татарстана облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В южных районах местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Утром возможен туман. Максимальные температуры воздуха днем составят от +2°С до +7°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 22 часов 1 апреля до 9 часов 2 апреля. По данным Гидрометцентра РТ, ночью и в первой половине дня местами по республике ожидается туман, сообщили в МЧС.



