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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 2 апреля

14:24, 01.04.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 2 апреля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 22 часов 1 апреля до 9 часов 2 апреля.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и в первой половине дня местами по республике ожидается туман, сообщили в МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Днем температура воздуха по республике составит от 4 до 9 градусов выше ноля.

Общество Татарстан
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