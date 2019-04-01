МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 2 апреля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 22 часов 1 апреля до 9 часов 2 апреля.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и в первой половине дня местами по республике ожидается туман, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Днем температура воздуха по республике составит от 4 до 9 градусов выше ноля.