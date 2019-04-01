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Водителя, который на машине проехал по парку им. Горького в Казани, оштрафовали на 2 тысячи рублей

21:56, 01.04.2019
Водителя, который на машине проехал по парку им. Горького в Казани, оштрафовали на 2 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В ГИБДД установили личность водителя, который в конце марта прокатился на автомобиле по парку им. Горького в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

На мужчину составили протокол за нарушение ПДД. Водитель признается, что у него не было злого умысла, и он раскаивается в своем поступке. Ему выписали штраф на 2 тысячи рублей.

Напомним, в конце марта в Казани произошла авария с участием девяти автомобилей. Пострадали четыре человека, в Минздраве РТ уточнили, что среди пострадавших был 10-летний ребенок. Трое из них отказались от госпитализации. В больницу с ушибом грудной клетки был доставлен только один пострадавший.


Происшествия Татарстан
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