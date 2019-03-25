В Казани при столкновении девяти автомобилей пострадали четыре человека

Сегодня утром в Казани произошла авария с участием девяти автомобилей, пострадали четыре человека.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, информация о массовом ДТП на Горьковском шоссе поступила в 9.26 по московскому времени.

В Минздраве РТ уточнили, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. При этом трое из них отказались от госпитализации. В больницу с ушибом грудной клетки был доставлен только один пострадавший, передает «Интерфакс».

Напомним, что сегодня в Казани произошло несколько аварий в разных частях города. Утром в столице Татарстана были зафиксированы девятибалльные пробки. Кроме того, из-за сильного ветра и снега в аэропорту Казани задержаны прибытие и вылет нескольких рейсов.