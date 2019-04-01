УНИКС обыграл ЦСКА со счетом 83:73

Завершился матч между УНИКСом и ЦСКА, казанская команда одержала победу со счетом 83:73.

Напомним, ранее главный тренер казанского клуба Димитрис Прифтис рассказал, на чем его подопечным нужно будет сделать особый акцент:

— Нам предстоит очень сложная игра против отличной команды. В первую очередь нам нужно быть последовательными в защите. Не собирать легкие очки при переходах от защиты к нападению, не совершать потери и контролировать подборы. ЦСКА — очень сильная команда, и нам нужно быть сфокусированными и в защите, и в нападении. Потому что они легко могут наказать за любую ошибку, — приводит слова Прифтиса официальный сайт казанцев.



