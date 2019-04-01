Нижегородская область может стать пилотным регионом в системе паллиативной помощи

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заметил, что регион планирует присоединиться к проекту Общероссийского народного фронта по созданию системы паллиативной помощи «Регион заботы», сообщает ТАСС.

Никитин добавил, что серьезной проблемой является привлечение кадров в отделения паллиативной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи. Она будет оказываться медицинскими работниками в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих разные мероприятия для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.