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В Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения республиканского онкодиспансера

16:59, 28.09.2018
В Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения республиканского онкодиспансера
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения Республиканского клинического онкологического диспансера. В Казани реконструируют поликлинику при диспансере.

«Решается вопрос строительства новых объектов на территории диспансера в Казани и филиалов в Альметьевске и Набережных Челнах. Например, нам предстоит перестроить поликлинику на территории РКОД. Решается вопрос строительства онкологического центра с радиотерапевтическим комплексом в набережночелнинском филиале Республиканского онкологического диспансера», — цитирует министра здравоохранения РТ Марата Садыкова «Татар-информ».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов открыл новый центр томотерапии онкодиспансера, который позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными новообразованиями с минимальным облучением окружающих тканей.

ОбществоМедицина Татарстан
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