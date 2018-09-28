В Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения республиканского онкодиспансера

В Набережных Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения Республиканского клинического онкологического диспансера. В Казани реконструируют поликлинику при диспансере.



«Решается вопрос строительства новых объектов на территории диспансера в Казани и филиалов в Альметьевске и Набережных Челнах. Например, нам предстоит перестроить поликлинику на территории РКОД. Решается вопрос строительства онкологического центра с радиотерапевтическим комплексом в набережночелнинском филиале Республиканского онкологического диспансера», — цитирует министра здравоохранения РТ Марата Садыкова «Татар-информ».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов открыл новый центр томотерапии онкодиспансера, который позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными новообразованиями с минимальным облучением окружающих тканей.