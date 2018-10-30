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Новый онкоцентр в Челнах появится к 2021 году

16:57, 30.10.2018
Новый онкоцентр в Челнах появится к 2021 году
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Строительство нового онкоцентра с радиологическим корпусом в Набережных Челнах и создание онкологического кластера в республике планируют завершить к 2021 году.

«Вопрос по филиалу в Набережных Челнах окончательно решается, проект на выходе. Принято решение о том, что это будет софинансирование либо средства из бюджета республики», — цитируют Chelny-biz.ruминистра здравоохранения РТ Марата Садыкова.

По его словам, концентрация ресурсов и современных технологий лечения создаст единый онкологический кластер. В него войдут новый центр детской онкологии, гематологии и хирургии в Казани, радиологический центр в Альметьевске и амбулаторно-онкологический центр с радиологическим корпусом в Набережных Челнах.

Отмечается, что в регионе на учете стоят более 8 тыс. детей с новообразованиями.

Ранее сообщалось. что в Набережных Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения Республиканского клинического онкологического диспансера, а в Казани реконструируют поликлинику при диспансере.

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