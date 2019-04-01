Минэкономразвития определило показатели экономической безопасности РФ

Министерство экономического развития РФ разработало проект распоряжения ведомства об утверждении паспортов показателей экономической безопасности России.

Как сообщает «Интерфакс», всего в документе есть 40 показателей состояния экономической безопасности страны, начиная от темпов роста ВВП и инфляции, заканчивая уровнями бедности и преступности в сфере экономики. По каждому из них разработан паспорт, в котором есть прогнозно-целевое значение макропоказателя, а также критическое его значение с точки зрения экономической безопасности.

Например, по росту ВВП целевым показателем является 4% в год, а критическим — 1,5%. По инфляции целевым является 4% в год, а критический уровень 13% или рост на 5% относительно уровня годовой инфляции в соответствующем месяце прошлого года.

Ранее Росстат заявил о росте индекса промышленного производства в стране.