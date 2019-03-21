Росстат заявил о росте индекса промышленного производства в стране

Фото: Максим Платонов

Росстат подготовил данные о социально-экономическом положении России за январь — февраль 2019 года. Исследование размещено на официальном портале Росстата.

Так, индекс промышленного производства за прошедшие два месяца 2019 года больше данных января — февраля 2018 года на 2,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал замедление роста среднемесячной реальной зарплаты в России до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель составлял 1,1%, сообщается в материалах Росстата. В номинальном выражении средняя зарплата за февраль составила 43 030 рублей, увеличившись на 6% к февралю 2018 года.