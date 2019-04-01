Минтруд РФ рекомендовал руководителям чаще хвалить сотрудников

Министерство труда России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих.

Например, руководителям рекомендуют чаще хвалить подчиненных — как лично, так и публично, пишет «Интерфакс».

Также Минтруд напомнил о других нематериальных поощрениях, таких как грамоты, знаки отличия, различные подарки, фотопортреты на доске почета и преимущества для отличившихся работников в составлении графика отпусков. Кроме того, в качестве поощрения можно направить подчиненного в качестве представителя на официальное торжественное мероприятие или в командировку, сделать его наставником для новичков.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил доплачивать работникам за неудобный график и нагрузки. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать полицейские, медицинские работники, педагоги и журналисты.