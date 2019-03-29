Минтруд РФ предложил доплачивать работникам за неудобный график и нагрузки

В Минтруде РФ обсуждают возможность учесть эмоционально-интеллектуальное напряжение при оценке условий труда.

Инициатива предполагает обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда. В частности, это касается неудобного рабочего графика, из-за которого, как отметили в ведомстве, происходят перегрузки и стрессы у сотрудников.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда», — цитирует газета «Известия» секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталия Трумеля.

После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. При этом в последних двух случаях сотруднику будет положена дополнительная денежная компенсация не менее 4% к окладу.

В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать полицейские, медицинские работники, педагоги и журналисты.

Напомним, ранее Минтруд составил проект методики нематериальной мотивации чиновников.