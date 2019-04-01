Курс евро впервые с середины марта превысил 74 рубля

Курс евро к рублю на Московской бирже вырос до 74,03 рубля за единицу. В последний раз курс евро был выше 74 рублей 18 марта 2019 года.

В сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро вырос на 36 копеек.

Курс доллара к рублю на Мосбирже подрос на 10 копеек, до 64,74 рубля.

Напомним, что 18 марта курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года.