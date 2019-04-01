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Курс евро впервые с середины марта превысил 74 рубля

15:57, 01.04.2019
Курс евро впервые с середины марта превысил 74 рубля
Фото: pixabay.com

Курс евро к рублю на Московской бирже вырос до 74,03 рубля за единицу. В последний раз курс евро был выше 74 рублей 18 марта 2019 года.

В сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро вырос на 36 копеек.

Курс доллара к рублю на Мосбирже подрос на 10 копеек, до 64,74 рубля.

Напомним, что 18 марта курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года.

АналитикаЭкономикаФинансы
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