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Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года

15:21, 18.03.2019
Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года
Фото: pixabay.com

В понедельник стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже упала ниже 73 рублей. Это произошло впервые с 31 июля 2018 года.

На 14.41 по мск курс доллара составил 64,34 рубля, снизившись на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро на указанное время стоил 73,05 рубля (-34,25 копейки), пишет «Интерфакс».

Напомним, 13 марта курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 73,88 рубля, что является минимальным значением с 9 августа 2018 года.

ЭкономикаФинансы
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