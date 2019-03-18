Курс евро упал ниже 73 рублей впервые с июля 2018 года

В понедельник стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже упала ниже 73 рублей. Это произошло впервые с 31 июля 2018 года.

На 14.41 по мск курс доллара составил 64,34 рубля, снизившись на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня. Евро на указанное время стоил 73,05 рубля (-34,25 копейки), пишет «Интерфакс».

Напомним, 13 марта курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 73,88 рубля, что является минимальным значением с 9 августа 2018 года.