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В России продлили госпрограмму соцподдержки до 2024 года

15:56, 01.04.2019
В России продлили госпрограмму соцподдержки до 2024 года
Фото: Олег Тихонов

Правительство России продлило срок действия госпрограммы социальной поддержки граждан с 2020 до 2024 года.

Согласно постановлению кабмина, бюджет программы увеличился с 13,7 трлн рублей до 22,8 трлн рублей. Из них в 2019 году на мероприятия программы будет направлено 2 трлн рублей, в 2021—2024 годах — по 2,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что соцподдержку в РФ, по данным за 2017 год, получают только 4,2 млн бедных россиян из 19 млн.

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