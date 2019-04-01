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В Татарстане подключили самозанятых к биржевой площадке

15:28, 01.04.2019
В Татарстане подключили самозанятых к биржевой площадке
Фото: pixabay.com

В системе «Биржевая площадка» Агентства по государственному заказу Татарстана появился ресурс для самозанятых.

Через него самозанятые получили доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков. На данный момент на «Биржевой площадке» доступно 128 предложений.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, ресурс направлен на упрощение работы в поиске новых заказов. Через него можно зарегистрироваться онлайн, ознакомиться с перечнем предложений, добавить товары, работы и услуги.

Напомним, по состоянию на середину марта в Татарстане в качестве самозанятых были зарегистрированы 4 тысячи граждан.

ЭкономикаБизнес Татарстан
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