В Татарстане подключили самозанятых к биржевой площадке

В системе «Биржевая площадка» Агентства по государственному заказу Татарстана появился ресурс для самозанятых.

Через него самозанятые получили доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков. На данный момент на «Биржевой площадке» доступно 128 предложений.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, ресурс направлен на упрощение работы в поиске новых заказов. Через него можно зарегистрироваться онлайн, ознакомиться с перечнем предложений, добавить товары, работы и услуги.



Напомним, по состоянию на середину марта в Татарстане в качестве самозанятых были зарегистрированы 4 тысячи граждан.