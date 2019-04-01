В Казани на ремонт поврежденной инфраструктуры в парках выделили 10 млн рублей

На ремонт казанских парков из муниципального бюджета выделили 10 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров.

По его словам, для этих целей также планируется привлечь внебюджетные средства. Закиров рассказал, что в 2018 году, благодаря коммерческим мероприятиям, дирекция заработала 4,7 млн рублей. В этом году планируется довести эту цифру до 6 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Казани.

Руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов» уточнил, что ремонт инфраструктуры казанских парков понадобился из-за вандализма, а также из-за активной эксплуатации различного оборудования.



Напомним, что в 2018 году в Казани обустроили 8 общественных пространств. Затраты на благоустройство составили 1,3 млрд рублей.