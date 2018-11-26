В Казани за год обустроили 8 общественных пространств за 1,3 млрд рублей

В Казани по итогам 2018 года в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды благоустроено восемь общественных пространств. Затраты на благоустройство составили 1,26 млрд рублей. Об этом стало известно на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.



Среди благоустроенных зон — Фестивальный бульвар, подготовленный к Фестивалю болельщиков FIFA на улице Декабристов, а также территория около Центра семьи «Казан», где теперь будут проводиться масштабные массовые мероприятия.

Кроме того, появились два новых пешеходных бульвара в Советском и Ново-Савиновском районах Казани — территория от остановки «Школа № 125» по улице Фучика до проспекта Победы в концепции «Добро пожаловать домой» и бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова.

Завершен первый этап благоустройства набережной озера Кабан и нового парка «Комсомолец» по улице Карбышева. Также продолжилось благоустройство Горкинско-Ометьевского леса.

Ранее сообщалось, что в Казани завершилось благоустройство территории возле Храма всех религий. Возле объекта появилась остановка общественного транспорта и парковка.