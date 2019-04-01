Хабиров поручил разобраться с проблемой дорожных разметок

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил первому заместителю руководителя администрации главы Башкирии Ринату Баширову и Госкомитету РБ по транспорту и дорожному хозяйству разобраться с проблемой дорожных разметок.

«Обычной покраски даже на месяц не хватает. Весь мир уже живет шумовой разметкой и прочими. Разберитесь и в течение недели внесите мне предложения, что собираетесь делать по разметкам в этом году», — заявил Хабиров сегодня на оперативном совещании в правительстве.

Председатель Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов рассказал, в 2019 году все региональные дороги будут размечены термопластиком. По его словам, эти работы уже начались, передает «Башинформ».



Ранее Хабиров раскритиковал Мухаметьянова за некачественную работу приложения «Дорожный эксперт», благодаря которому жители могут отмечать проблемные участки на дорогах.

