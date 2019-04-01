Новости спорта

07:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

06:35, 01.04.2019
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Фото: kremlin.ru

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления спортсмену Конору Макгрегору.

Конфликт между россиянином и ирландцем произошел в Twitter. Нурмагомедов разместил пост, в котором он предстает с поясом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Макгрегор в комментариях к записи назвал Нурмагомедова «крысой», добавив, что после их поединка у россиянина «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».

«Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?» — ответил на это Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Он является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров