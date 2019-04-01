Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления спортсмену Конору Макгрегору.
Конфликт между россиянином и ирландцем произошел в Twitter. Нурмагомедов разместил пост, в котором он предстает с поясом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Макгрегор в комментариях к записи назвал Нурмагомедова «крысой», добавив, что после их поединка у россиянина «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».
«Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?» — ответил на это Хабиб Нурмагомедов.
@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.
Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior
— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 31 марта 2019 г.
Напомним, 26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Он является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.Спорт
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