Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления спортсмену Конору Макгрегору.

Конфликт между россиянином и ирландцем произошел в Twitter. Нурмагомедов разместил пост, в котором он предстает с поясом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Макгрегор в комментариях к записи назвал Нурмагомедова «крысой», добавив, что после их поединка у россиянина «забрали деньги», а его братья ушли «с подбитыми глазами».

«Закончил карьеру в ММА и начал карьеру в Twitter?» — ответил на это Хабиб Нурмагомедов.

@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.

Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 31 марта 2019 г.

Напомним, 26 марта Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Он является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.