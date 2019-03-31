«Сибэнергомаш» потребовал банкротства «Техносерва АС» из-за долга в 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы принял от УК «Сибэнергомаш» иск о банкротстве компании «Техносерв АС». Сумма требований составляет почти 2 млрд рублей.

Суд принял заявление «Сибэнергомаша» и назначил производство по делу. Последнее заседание должно было пройти 28 марта, но его результаты в базе данных суда еще не опубликованы, пишут «Ведомости».

Системный интегратор «Техносерв АС» полностью принадлежит «Группе «Техносерв». В прошлом году ВТБ выкупил 40% «Группы «Техносерв» у Алексея Ананьева, а потом взял в залог оставшиеся у него 49,99% компании.

«Техносерв» не признает иск «Сибэнергомаша» и будет отстаивать свою позицию в суде, заявил представитель компании.