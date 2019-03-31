Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» пропала из филиала Лувра в Абу-Даби — СМИ

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира».

По информации The New York Times, картина должна была быть выставлена в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена «без объяснений».

Картину «Спаситель мира» продали на аукционе Christie's за $450 млн в ноябре 2017 года. На продажу ее выставил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который приобрел ее в 2013 году.

По информации СМИ, 2 года назад картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако позднее организаторы торгов заявили, что покупателем был департамент культуры и туризма Абу-Даби.