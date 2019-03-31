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Экономика

Российские банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБ

11:52, 31.03.2019
Российские банки могут повысить ставки по кредитам из-за новых требований ЦБ
Фото: cbr.ru

Российские банки в скором времени могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ.

С 1 апреля начинает действовать решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

В регуляторе объяснили, что такая мера призвана не допустить «чрезмерного роста долговой нагрузки населения» и повысить устойчивость банков.

Шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Петр Пушкарев считает, что после этого не обеспеченные залогом потребительские кредиты могут стать для россиян на один-два процента дороже. Кроме того, по мнению специалиста, банки станут осторожнее относиться к одобрению таких займов, передает «Российская газета».

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что уровень долговой нагрузки россиян достиг 9,9 процента и приблизился к показателю исторического пика 2014 года. Быстрее всего долговая нагрузка растет по необеспеченному кредитованию.

ЭкономикаБанки
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