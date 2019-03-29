ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому пику 2014 года

На данный момент уровень долговой нагрузки россиян достиг 9,9%, что близко к показателю исторического пика 2014 года, когда этот показатель составлял 10,4%. Это следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Отмечается, что быстрее всего долговая нагрузка растет по необеспеченному кредитованию— годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%. При этом долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно, пишет ТАСС.

Ранее в ЦБ РФ выразили обеспокоенность ростом долговой нагрузки россиян.

Напомним, что в Госдуму РФ во II квартале намерены внести законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения. В документе предлагается запретить банкам выдавать кредиты, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка.