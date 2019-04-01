Сегмент D впервые на российском авторынке обошел по продажам сегмент С

В феврале 2019 года на третье место по продажам на российском авторынке вышли автомобили сегмента D, опередив машины C-класса. При этом более 80% российского авторынка принадлежит двум сегментам – SUV и B.

В исследовании аналитического агентства "Автостат" отмечается, что за прошлый месяц продажи новых автомобилей D-класса в России составили 7,3 тыс. единиц, увеличившись 26,8%.

Реализация автомобилей C-класса упала на 14,4% до 7,1 тыс. экземпляров. При этом сегмент С впервые в истории российского авторынка выпал из тройки лидеров. В 2012 году он занимал первое место.

Напомним, что в 2018 году выручка российского рынка новых легковых автомобилей впервыепревысила докризисный уровень, достигнув 2,38 трлн рублей.