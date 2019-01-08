Выручка российского рынка автомобилей в 2018 году превысила докризисные показатели

В 2018 году выручка российского рынка новых легковых автомобилей, по предварительным данным, составила чуть более 2,38 трлн рублей.

Как отмечает «Автостат», данный показатель впервые превысил докризисный уровень. Это произошло за счет роста средневзвешенной цены автомобиля.

Так, с начала 2014 года стоимость авто выросла на 57%, при этом продажи машин за этот период упали на 36%. Однако, считают эксперты агентства, данное обстоятельство не помешало выручке рынка превысить докризисные показатели.

Ранее сообщалось, что в 2019 году автосалоны повысят цены на автомобили до 8% из-за НДС.