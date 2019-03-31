На Украине началось голосование на выборах президента страны

На Украине сегодня, 31 марта, в 8.00 началось голосование на очередных выборах президента страны.

В бюллетени для голосования значится рекордное в истории Украины число кандидатов — 39. Для проведения выборов создано 199 избирательных округов. Ориентировочное количество избирателей на них составляет около 30 млн человек, передает «Интерфакс».

Напомним, что согласно опросу Киевского международного института социологии, 9,5% из всех граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,3% — за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% — за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Еще 24,7% не решили, за кого будут голосовать.