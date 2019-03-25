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Опрос: Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины

19:25, 25.03.2019
Опрос: Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины
Фото: uk.wikipedia.org

Актер Владимир Зеленский, скорее всего, победит на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 19,5% из всех граждан Украины проголосовали бы за Зеленского, 10,3% — за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% — за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Еще 24,7% не решили, за кого будут голосовать.

Также актер, исходя из результатов опроса, выиграет у других кандидатов во втором туре.

Ранее сообщалось, что Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины.

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