Опрос: Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины

Актер Владимир Зеленский, скорее всего, победит на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Так, 19,5% из всех граждан Украины проголосовали бы за Зеленского, 10,3% — за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% — за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Еще 24,7% не решили, за кого будут голосовать.

Также актер, исходя из результатов опроса, выиграет у других кандидатов во втором туре.

Ранее сообщалось, что Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины.