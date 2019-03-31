Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве.

Корсун на своей странице в Instagram сообщила, что из ее багажа украли бижутерию, которую воры приняли за драгоценности. Певица отметила, что подобные инциденты регулярно происходят в этом аэропорту.



Напомним, что Анна Корсун стала победительницей отборочного конкурса на «Евровидение». Однако отказалась представлять Украину на песенном конкурсе. После этого такое же решение приняли Freedom-Jazz Girls Band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. В результате Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019».