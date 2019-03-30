В Москве суд арестовал виновника смертельного ДТП на Можайском шоссе

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест уроженца Чечни Муслима Джамбекова. Он обвиняется нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек.

«Судом в отношении Джамбекова избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 25 мая», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Анастасии Татаруля.

Напомним, что 25 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen врезался в автомобиль «Нива». Пассажиры «Нивы» — мать и дочь — погибли, а находившегося за рулем главу семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.

Водитель Mercedes скрылся с места происшествия. СМИ выяснили, что за рулем мог находится уроженец Чечни. Тогда глава республики Рамзан Кадыров потребовал от виновника аварии явиться в полицию. Через некоторое время Джамбеков сдался властям и признал вину, а также попросил прощения у родственников погибших.