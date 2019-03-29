Виновник ДТП на Можайском шоссе явился в полицию Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале сообщил, что Муслим Джамбеков (виновник ДТП на Можайском шоссе) явился в правоохранительные органы Чечни. Так же в телеграм-канале глава Чечни разместил видео с участием Муслима Джамбекова.

— Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка. Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции, — заметил Кадыров.



В телеграм-канале глава Чечни сообщает, что Муслим Джамбеков «готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки».

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника аварии на Можайском шоссе в Москве не скрываться от полиции и ответить за происшествие.